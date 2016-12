Giovedì 22 Dicembre 2016, 19:07 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 19:07

Pino CercielloSan Giuseppe Vesuviano – Il Tribunale del Riesame di Napoli annulla la misura cautelare applicata all'ingegnere Antonio Rega, capo dell’ufficio urbanistico del comune di San Giuseppe Vesuviano. Domani il tecnico sarà nuovamente a lavoro nel suo ufficio di piazza Elena D’Aosta. L’ingegnere era stato indagato in un’inchiesta che ha coinvolto undici persone per fatti avvenuti nel Comune di Pago del Vallo di Lauro. Il Tribunale di Napoli ha annullato l'ordinanza con cui il G.I.P. dello stesso Tribunale, aveva disposto a suo carico l'applicazione della misura cautelare agli arresti domiciliari. I Giudici del Riesame hanno ordinato l'immediata liberazione del tecnico che domani potrà tornare a lavoro a San Giuseppe Vesuviano.“Spesso dimentichiamo l'elementare concetto di civiltà che impone di non considerare già condannato un cittadino sottoposto a un procedimento penale, qualsiasi sia la carica che rivesta o la funzione che svolga – ha commentato Vincenzo Catapano, sindaco del Comune di San Giuseppe Vesuviano – L'ordinanza del Tribunale del Riesame, invece, ci ricorda l'esatto contrario, dimostrando l'efficacia delle norme poste dal nostro ordinamento a garanzia del giusto processo. Desidero, dunque, esprimere totale e incondizionata fiducia nell'operato della giustizia e la altrettanto incondizionata fiducia in un professionista, quale l'ingegnere Antonio Rega, che ha dimostrato sin da subito la sua totale estraneità a vicende che non solo lo vedono per nulla coinvolto, ma che sono totalmente estranee alla sua condotta di vita personale e familiare”.