Tornado, terremoti, dolci e pesci: laboratori curiosi a Città della Scienza

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 17:52 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 17:52

Terremoti e tornado, e poi approfondimenti su stelle marine e pesci e focus sugli zuccheri. Sabato 14 gennaio a Città della Scienza incontri con gli esperti, dimostrazioni scientifiche sulla densità dei fluidi e al teatro Galilei c’è “Nuvole in barattolo”. Si va poi alla scoperta delle conchiglie con un approfondimento scientifico interattivo sul mondo dei molluschi, delle coloratissime e diversificate forme delle conchiglie. I più curiosi vestiranno i panni di uno scienziato per imparare le leggi della fisica che si nascondono dietro piccoli esperimenti. Per i bambini da 6 a 12 anni c’è il laboratorio creativo sugli animali marini, per i piccoli dai dai 3 ai 7 anni, invece, letture animate.Domenica 15 gennaio, invece, Science show “la dolce vita” alle ore 11.30 e alle ore 13 nel teatro Galilei. Anche dopo i bagordi delle feste è sempre difficile dire no al sapore invitante dello zucchero. Si scopriranno proprietà e segreti di glucosio, fruttosio e della lievitazione dei dolci. A cura de “le Nuvole” Nuvole in barattolo e dimostrazione scientifica sulla densità dei fluidi e non solo. Come si formano nubi e tornado? Quesiti che verranno spiegati attraverso fantastici esperimenti. Con “Fish food”, approfondimento scientifico e interattivo alla scoperta di dieta, curiosità e habitat degli amici del mare. Nell’area Touch Pool si toccheranno stelle marine, ricci di mare e altri organismi: un’esperienza sensoriale ed emozionale unica. Per i bambini da 5 anni a 11 anni ”Storie in fondo al mare”, il laboratorio di realizzazione di piccoli manufatti di argilla e “Disegni di luce”, laboratorio di tinkering per bambini e accompagnatori.