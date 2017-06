Torre Annunziata, appartamento in fiamme: evacuati due palazzi, nessun ferito

Sabato 17 Giugno 2017, 07:59 - Ultimo aggiornamento: 17-06-2017 07:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torre Annunziata. Panico in via Cesare Battisti, dove poco dopo la mezzanotte un vasto incendio si è sviluppato all'interno di un appartamento al primo piano di un palazzo antico. L'incendio, domato a fatica dai vigili del fuoco di Torre del Greco e di Castellammare di Stabia, supportati dalla polizia e dai carabinieri di Torre Annunziata, per fortuna non ha provocato feriti, ma solo un grande spavento.Il palazzo è stato evacuato per motivi di sicurezza. Le fiamme hanno lambito un edificio attiguo, anch'esso evacuato. Poco prima dell'ordine di evacuazione, fornito ai residenti dai vigili del fuoco, diverse persone avevano già abbandonato le rispettive case. Sui motivi del rogo sono in corso accertamenti ad opera degli investigatori. L'ipotesi più probabile è che l'incendio si sia sviluppato a seguito del corto circuito di una lavatrice in terrazza.