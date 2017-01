Martedì 3 Gennaio 2017, 23:37 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 00:03

Torre Annunziata. Bomba carta a pochi passi dal corso principale, danni per una macelleria e tanta paura tra i residenti. Poco dopo le 22, un forte boato è stato udito in via Carlo Poerio a Torre Annunziata. Una bomba carta ha distrutto la vetrina di una macelleria della zona e danneggiato l'ingresso.Sul posto sono subito giunti gli agenti del commissariato di polizia di Torre Annunziata e i vigili del fuoco per l'eventuale bonifica del luogo. Avviate le indagini dei poliziotti, anche se pare una chiara intimidazione, forse per racket. Sabato, a poche centinaia di metri di distanza, furono esplosi 9 colpi di pistola contro la saracinesca di una tabaccheria.