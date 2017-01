Lunedì 9 Gennaio 2017, 14:19 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 14:19

TORRE ANNUNZIATA. Dopo lo sgombero del campo nomadi abusivo, la questione rom tiene banco in città. A tenerla viva, un nuovo blitz eseguito oggi dai carabinieri (luogotenente Egidio Valcaccia) e dagli uomini della polizia municipale di Torre Annunziata (colonnello Mario Accardo - tenente Antonio Virno) nel nuovo accampamento di fortuna in via Molini a Vapore. Venti rom sgomberati sono stati trasferiti dal Comune proprio lì, all'interno del cortile dell'ex scuola media Morrone.Le forze dell'ordine, nei pressi della scuola abbandonata, hanno sequestrato 4 baracche abusive, costruite in 24 ore su area demaniale - tre realizzate in muratura, una invece in legno -. I responsabili, 4 capifamiglia rom originari della Romania, della Serbia e della Croazia, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata ed i manufatti abusivi immediatamente sequestrati. Gli agenti, nel corso dell'operazione, hanno inoltre segnalato all'ufficio ecologia di Palazzo Criscuolo diversi cumuli di spazzatura ed i residui di un grosso incendio, che non è escluso possa essere di origine dolosa. Le fiamme, la scorsa notte, hanno distrutto una delle roulotte nelle quali i rom stanno trascorrendo le ultime gelide notti.