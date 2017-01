Sabato 7 Gennaio 2017, 09:38 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 10:15

TORRE ANNUNZIATA. Ruspe in azione questa mattina alle 9 in Largo Macello, zona porto. Obiettivo è abbattere 15 baracche in legno e mattoni all'interno dell'ex campo rom abusivo, il cui sgombero è terminato ieri su ordine del sindaco Giosuè Starita e del Comune di Torre Annunziata. Il campo nomadi sorgeva infatti tra via D'Angiò e Largo Macello, due arterie stradali strategiche per lo sviluppo ed interessate dai lavori di completamento della bretella di collegamento porto-autostrada. In totale sono circa 40 i rom sgomberati, in prevalenza slavi. Tra loro anche dieci minorenni di età inferiore ai cinque anni. Tutti sono stati momentaneamente trasferiti, con le loro roulotte, nel cortile dell'ex scuola media "Morrone" in Largo Genzano. Lì, i piccoli rom hanno trascorso anche l'ultima gelida notte. "Dove saranno sistemati? Al momento, il Comune non ha soluzioni alternative" il laconico commento dell'assessore al ramo Michele Pagano, presente questa mattina in Largo Macello insieme alla polizia municipale agli ordini del colonnello Mario Accardo e del tenente Antonio Virno.