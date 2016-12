Sabato 31 Dicembre 2016, 13:00 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2016 13:00

Torre Annunziata. Spari in una saracinesca, ancora incubo racket. Intorno alle 7 di questa mattina, i poliziotti del commissariato di Torre Annunziata sono stati chiamati ad intervenire in via Vittorio Veneto, dove sono stati esplosi 9 colpi d'arma da fuoco contro la saracinesca di una tabaccheria. Un intero caricatore contro l'ingresso di un esercizio commerciale, episodio che ha subito fatto scattare l'allarme di alcuni residenti.Giunti sul posto, gli agenti hanno avviato le indagini agli ordini del vicequestore Elvira Arlì. Sono state recuperate e repertate diverse ogive deformate e acquisite le immagini di alcune telecamere presenti in zona che potrebbero aver ripreso la scena. Gli inquirenti, al momento, non escludono alcuna pista, nemmeno quella dell'intimidazione a scopo estorsivo. Ascoltati, i titolari della tabaccheria hanno negato di aver subito richieste o minacce.