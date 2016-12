Mercoledì 28 Dicembre 2016, 08:57

Torre del Greco. È ancora molto grave, Antonio M., il giovane che ieri sera ha reagito alla rapina dello scooter ed è stato sparato in via del Corallo, stradina che collega il centro storico di Torre del Greco con i rioni che portano alla vicina Ercolano. Nella notte ha subito un lungo e delicato intervento chirurgico all'ospedale Sant'Anna di Boscotrecase. I chirurghi hanno dovuto asportare la milza e ricostruire il diaframma e l'intestino. È stata inoltre eseguita una resezione gastrica. Le sue condizioni erano disperate all'arrivo: aveva sei fori e tre proiettili conficcati in varie parti del corpo. Ora il ragazzo ha quattro anastomosi e un tubo nel torace e lotta ancora tra la vita e la morte.Sono in corso indagini del nucleo operativo della Compagnia dei carabinieri di Torre del Greco per ricostruire la dinamica di quanto accaduto nella tarda serata di martedì: secondo la prima ipotesi, il giovane di 20 anni era in compagnia della fidanzata quando è stato affiancato da due uomini che li avrebbero costretti a fermarsi e avrebbero provato a bloccarli, probabilmente per portare via la moto. Davanti alla reazione di Antonio M., i rapinatori avrebbero estratto la pistola ed esploso i colpi.