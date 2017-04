Domenica 16 Aprile 2017, 12:25 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2017 12:25

Menzione Clemente, 56enne di Torre del Greco, sottoposto al regime degli arresti domiciliari perché ritenuto responsabile di riciclaggio di denaro della camorra attraverso la sua agenzia di spettacolo, lo scorso mese di marzo è stato sorpreso, dagli agenti del commissariato di polizia di Torre del Greco, a spasso in moto nelle strade cittadine ed è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di evasione.Nella giornata di ieri, i poliziotti hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nella stessa mattinata dalla Corte di Appello di Napoli. Pertanto il Menzione è stato arrestato e associato all’Istituto Penitenziario di Napoli Secondigliano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.