Domenica 8 Gennaio 2017, 20:30 - Ultimo aggiornamento: 9 Gennaio, 18:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Suicida nel giorno del compleanno del figlio. Sono in corso accertamenti da parte della polizia sulla morte della 43enne di Torre del Greco, moglie di un professionista molto noto in città, morta dopo essere caduta nel vuoto dal balcone della sua casa in viale delle Mimose.Secondo quanto riferisce la famiglia, i carabinieri avrebbero accertato che «Marina è andata giù verticalmente, era vestita di tutto punto, con una felpa e un giubbotto, mentre stava fumando una sigaretta». «È dunque molto probabile - spiegano i familiari - che la donna si sia sentita male o si sia sporta troppo, sulla ringhiera bassa, per vedere se i figli stessero rientrando in casa». Per fugare ogni dubbio, il magistrato ha disposto l'autopsia.