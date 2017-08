Ragazzo napoletano di 27 anni muore in un incidente: comunità sotto choc

Venerdì 18 Agosto 2017, 14:46 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2017 17:12

È una comunità sconvolta quella della zona della Litoranea di Torre del Greco, colpita per la morte di Antonio Scafuri, il giovane di 23 anni deceduto all'ospedale Loreto Mare, dove era stato ricoverato in condizioni disperate a seguito di un incidente stradale avvenuto mercoledì a Ercolano.La prima ricostruzione parla di un tamponamento tra la moto guidata da un amico di Scafuri e un'auto in manovra, ma sarà l'autopsia sul corpo del ragazzo a chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti.Scafuri appartiene a una famiglia molto nota in città, soprattutto nell'area del lungomare: i nonni prima e i genitori e gli zii poi gestiscono infatti un'area giochi in Litoranea. Il giovane invece lavorava come barbiere in un'attività che si trova proprio sul litorale.