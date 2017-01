Venerdì 6 Gennaio 2017, 18:40 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2017 18:40

Da almeno tre settimane la Torre della Tecnologia, di solito attivata in orari serali e notturni in occasione di eventi nella zona dello stadio e della Mostra d'Oltremare, è accesa 24 ore su 24,a Napoli. A denunciarlo, con tanto di foto, è il professore associato della Federico II Nicola Pasquino, che poche ora fa, presumibilmente stanco di assistere quotidianamente a questa scena, ha postato sui suoi profili social la foto della discordia taggando il sindaco De Magistris, vari suoi assessori ed esponenti noti del mondo dell'architettura e dell'ingegneria di Napoli."A meno che non esista un motivo specifico, suggerisco a chi ne abbia la responsabilità di provvedere allo spegnimento, almeno in orario diurno, perché lo spreco di energia elettrica è rilevante", spiega infatti il docente di compatibilità elettromagnetica, avanzando quindi una proposta: "perché non estendere la sua attivazione alle sere/notti di tutti i giorni della settimana e non solo in occasione di eventi particolari? Due le positive conseguenze: maggiore illuminazione della zona e focalizzazione dell'attenzione dei passanti, che probabilmente si chiederebbero l'origine e la funzione di questa e delle altre torri che, imponenti, si stagliano tra piazzale Tecchio, la mostra d'oltremare e lo stadio".Un'accusa insomma che non vuole essere sterile ma che punta a risolvere con competenza un problema della comunità. Del resto, spiega ancora Pasquino nella sua duplice veste di componente del Comitato Tecnico-Scientifico Technapoli - Science and Technology Park, "la torre tecnologica è dotata (o meglio era, visto che ormai credo non siano più funzionanti) di schermi e altoparlanti che potrebbero essere ammodernati e rimessi in funzione, secondo i giusti criteri di impatto luminoso ed acustico. Ne ricaverebbe nuova vitalità una zona che, se durante il giorno brulica di vita, la sera diventa desolata e triste. Proviamo a parlarne?" .