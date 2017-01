Mercoledì 11 Gennaio 2017, 11:57 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 11:57

L'ombra nera della depressione aveva continuato a perseguitarlo anche se era da tempo in cura ed era seguito con attenzione dai medici e dalla famiglia. Lui stesso si mostrava consapevole del male di vivere che lo aveva attaccato. Che avesse delle difficoltà non era un segreto nemmeno per gli amici più cari e per alcuni compagni di studi. Il ragazzo, suicidatosi ieri dalla terrazza del Suor Osola Benincasa, si era iscritto lo scorso anno a Psicologia dell'Università, dove aveva già superato con successo i primi sei dei sette esami previsti.Fulvio R. è volato dalla terrazza che si trova proprio davanti all'aula magna dell'istituto universitario Suor Orsola Benincasa e si è abbattuto dieci metri più sotto, accanto a lui c'erano solo due compagne di studi, ma tutti nell'Ateneo hanno subito capito che era successo qualcosa di grave. E quel rumore sordo lo ricorderanno in tanti e a lungo. Le ragazze hanno raccontato ai carabinieri della stazione dei Quartieri Spagnoli di aver visto Fulvio saltare, ma di non aver avuto il tempo di fermarlo.Erano da poco passate le dieci quando il ragazzo si è avvicinato al parapetto, si è tolto il giubbotto, lo ha posato a terra accanto allo zaino, e con un salto si è lanciato nel vuoto. E questa volta nessuno ha potuto salvarlo, non c'è stato un colpo di fortuna a fermare l'ombra della morte come era successo il 20 giugno del 2013. Allora, in quel giorno di quasi estate, Fulvio si era lanciato dal ponte di via Mario Fiore, al Vomero, ma era finito su di un'auto che si dirigeva verso via San Gennaro ad Antignano, l'urto era stato attutito e lui si era miracolosamente salvato. Ne era uscito vivo, ma dolorante più nell'anima che nel corpo.La decisione di dire addio alla vita non è stata provocata da un insuccesso negli studi, né da un evento esterno particolarmente stressante o doloroso. Semplicemente Fulvio si è allontanato dagli amici ed è saltato giù dal terrazzo. Subito dopo il rettore dell'Università, Lucio D'Alessandro, ha interrotto le attività didattiche anche se gli studenti sono rimasti a lungo nei corridoi, nell'atrio, davanti ai cancelli, incapaci di farsi una ragione di quello che era successo. Fulvio lo conoscevano in tanti e tutti lo hanno descritto come un ragazzo tranquillo, silenzioso, studioso.