Ieri sera circa 30 persone hanno trovato riparo dal freddo nella stazione di Porta Nolana della Circumvesuviana. Lo rende noto Umberto de Gregorio, presidente cda dell'Eav, che aggiunge: «Considerate le previsioni meteo che prevedono ancora temperature sotto lo zero nei prossimi giorni, la stazione di Porta Nolana resterà aperta ancora stanotte, martedì e mercoledì». Aggiunge: «Saranno distribuiti coperte e alimenti caldi dalle associazioni di volontariato coordinate dalla Comunità di Sant'Egidio. Trovo di cattivo gusto la polemica del sindacato Orsa di ieri su questo tema. Evidentemente Orsa cerca i titoli sui giornali. Il tema del materiale rotabile vecchio ed insufficiente può e deve essere discusso, ma non a margine di questa iniziativa umanitaria. Paragonare i senza tetto ai passeggeri privi di riscaldamento sui treni non ha senso».



Conclude de Gregorio: «Non ricordo una riga di commento dell'Orsa sul salvataggio dal fallimento di Eav abbiamo lavorato a questo obiettivo giorno e notte sino al 30 dicembre, mentre nelle stesse ore Orsa chiedeva 400 euro per tenere aperta la Circum il pomeriggio del primo gennaio. 100 euro ad ora: con 100 euro si danno 30 pasti caldi agli homeless. Orsa sbaglia spesso tempo e modi per fare polemiche».

