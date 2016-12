Sabato 24 Dicembre 2016, 13:56 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2016 14:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Casalnuovo. Trova un borsello con dentro 10mila euro, e lo riconsegna al proprietario. Il nobile gesto di un edicolante di Casalnuovo. «Grazie, le mi ha davvero salvato il Natale», le parole dell'uomo quando si è ritrovato tra le mani il suo prezioso «oggetto smarrito». Una storia più che a lieto fine, un segno di grande onestà e che capita a pennello in questi giorni festività. Un pomeriggio come tanti, Carmine, proprietario dell'edicola De Chiara in via Nazionale delle Puglie, a Tavernanova, frazione di Casalnuovo, è al lavoro.«É arrivato un signore - racconta - ha comperato delle figurine per la figlia che era con lui, poi è andato via. È passato poco tempo. Sono uscito all'esterno e subito, io e mia madre, abbiamo notato sullo sgabello un borsello da uomo. L'ho aperto, ho visto la foto sui documenti ed ho capito che apparteneva a quell'uomo. Poi bene in vista 10mila euro in banconote da 50€». Da lì è partita la caccia all'uomo. L'edicolante ha visto che il proprietario era un signore della zona, ha chiesto in giro riuscendo in poco tempo a rintracciarlo. Facile immaginare la reazione dell'uomo quando ha riavuto tra le mani il suo “prezioso borsello". «Ho fatto solo il mio dovere. Quello di ogni onesto cittadino».