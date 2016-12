Giovedì 22 Dicembre 2016, 13:28 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 14:04

TORRE ANNUNZIATA. Aveva in cucina una pistola carica e già con un colpo in canna. “L’ho comprata in occasione delle feste: volevo festeggiare il Capodanno”, ha provato a giustificarsi con i poliziotti, ma inutilmente. A finire in manette ieri sera è stato Antonio Langella, 52 anni con precedenti per spaccio, contrabbando di sigarette e detenzione illegale di armi.Gli agenti della polizia giudiziaria di Poggioreale guidati dal dirigente Gaetano Diglio e dal commissario Antonio Sgambati hanno scovato il revolver calibro 7,65 avvolto in un maglione all’interno di un mobile della cucina insieme anche a 10 pallottole. Il blitz è scattato, dopo un certosina attività infoinvestigativa, quando erano da poco passate le 17. Langella ha aperto la porta della sua abitazione ai poliziotti e non ha opposto alcuna resistenza all’arresto. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Poggioreale. Le indagini proseguono per accertare se la pistola sequestrata al pregiudicato sia stata precedentemente utilizzata per raid o rapine.