Lunedì 9 Gennaio 2017, 14:51 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 14:51

Bloccato truffatore di anziani, ricercato dal 25 novembre scorso. Il 25enne è stato fermato in un negozio, mentre acquistava un maglione e dopo essere già riuscito a sfuggire all'arresto disposto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Torre Annunziata, nella quale era indicato come autore di truffe aggravate ai danni di due uomini e una donna di 82, 73 e 71 anni. Catturato dai militari del Nucleo operativo di Poggioreale a Napoli: notato alla guida di una utilitaria, con accanto la compagna e il figlio di un anno di vita. Inseguito fino a quando il 25enne ha parcheggiato nei pressi di un negozio sul corso San Giovanni ed è sceso dalla vettura. All'uscita dal camerino è stato arrestato.