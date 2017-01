Martedì 10 Gennaio 2017, 10:37 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 10:37

Torre del Greco. Un'app per promuovere la destinazione Torre del Greco nel circuito turistico regionale e nazionale. E' l'ultimo progetto del settore Cultura del Comune di Torre del Greco. L'obiettivo è "promuovere il territorio e sfruttare le potenzialità turistiche della costa vesuviana cui Torre del Greco appartiene: l'economia cittadina si basa anche sulle attività ricettive, per cui occorrono iniziative tecnologiche che riguardano anche i sistemi informatici per recuperare competitività nel settore turistico". Ecco allora l'idea del Municipio di partecipare al progetto Mapp togo, la piattaforma nazionale che indica ai turisti e ai vacanzieri i beni culturali da visitare, i musei da vedere e i migliori tour enoganostronimici disponibili.L'app su Torre del Greco racconterà "i cinque luoghi simbolo della città attraverso illustrazioni, foto e testi": si tratta della Basilica di Santa Croce, il colle Sant'Alfonso, Villa Sora, Palazzo Baronale e ovviamente Villa delle Ginestre, dimora del poeta Giacomo Leopardi nel suo periodo napoletano. "Per sviluppare il flusso turistico sosteniamo un accordo tra partner pubblici e privati - dicono in Comune - quali attori della definizione dell'offerta turistica". Grazie all'applicazione, che è in fase di realizzazione, i visitatori potranno informarsi sulle bellezze torresi prima di andarle a visitare dal vivo, conoscere gli eventi in programma, sapere in anticipo le manifestazioni culturali previste in città.