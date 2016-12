Venerdì 30 Dicembre 2016, 13:18 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2016 13:18

Torre del Greco. Cartacce, spazzatura, fogli di giornale, cicche di sigaretta e un perfino capitone che sguazza tra i rifiuti che galleggiano nell'acqua putrida: nella nuova fontata di corso Vittorio Emanuele non manca proprio nulla. Il ritrovamento del capitone che insolitamente nuota nella vasca di Capo Torre creata con i fondi di Più Europa risale a questa mattina. Qualche passante ha notato l'animale aggirarsi tra i rifiuti galleggianti e lo ha prontamente fotografato. Lo scatto che testimonia l'anomala presenza del capitone nella fontana pubblica è finito sui social, scatenando l'ironia dei torresi.«Ora è davvero nel suo habitat naturale», commenta un giovane su Facebook. «È un rimedio escogitato dal sindaco Ciro Borriello per mantenere pulita la fontana», il sarcasmo di un altro utente del social network. «Ci mancava solo il capitone in quella fontana: tra rifiuti e cartacce, è diventata una discarica a cielo aperto», lo sdegno di un altro iscritto al gruppo.Quasi certamente si tratta dello scherzo di qualche bontempone che, all'antivigilia di Capodanno, ha deciso di regalare un po di libertà al capitone: diversamente, sarebbe finito sulla tavola di qualche torrese.