Martedì 3 Gennaio 2017, 15:02 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2017 15:02

Calvizzano. Un chilo e mezzo di droghe nascosto in camera da letto. Hashish, marijuana, cocaina: c'era di tutto nell'abitazione di Gennaro Di Leo, 34 enne già noto alla forze dell'ordine. Ad arrestarlo i carabinieri della tenenza di Marano. Durante perquisizione domiciliare i militari dell'Arma hanno sequestrato un chilo e mezzo di hashish suddiviso in 50 e 198 stecchette, 60 grammi di marijuana contenuti in 4 bustine termosaldate, 44 grammi di cocaina divisi invece in 12 involucri, nonché 300euro in banconote di vario taglio e vario materiale da taglio e confezionamento. L'uomo è stato condotto nel carcere di Poggioreale.