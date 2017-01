C’è una nuova svolta sul giallo di Chiaia. L’inchiesta sulla morte dell’anziano ingegnere Lucio Materazzo subisce un’inversione di rotta alla luce dei nuovi elementi emersi dalle indagini sull’omicidio di Vittorio Materazzo, il figlio di Lucio assassinato con 35 coltellate sotto casa in via Maria Cristina di Savoia lo scorso 28 novembre. Questa mattina sarà nominato l’anatomopatologo a cui la Procura chiederà una consulenza per stabilire se sia utile riesumare la salma e, con un’autopsia sul cadavere, accertare se Lucio Materazzo sia morto di morte naturale, come certificato al momento del suo decesso, oppure di morte violenta come Vittorio aveva sempre sospettato al punto da presentare un esposto e chiedere l’intervento della magistratura.



Se il consulente dovesse dare parere favorevole alla riesumazione, Luca Materazzo, il più giovane dei figli di Lucio oggi ricercato per l’omicidio del fratello Vittorio, sarà formalmente iscritto nel registro degli indagati anche per la morte del padre. Iscrizione che è atto dovuto per poter procedere alla riesumazione e alle analisi sulla salma che, in quanto atti irripetibili, richiedono una serie di attività a garanzia di tutte le parti interessate. Quindi anche di Luca, il cui nome viene indicato nella denuncia che un avvocato amico di Vittorio ha presentato dopo il 28 novembre, spiegando agli inquirenti le preoccupazioni dell’amico per se stesso e per la fine del padre tre anni prima. A questa denuncia si sono poi aggiunti i risultati delle indagini sul delitto di Vittorio Materazzo che vedono Luca accusato di essere il presunto autore del brutale omicidio e le questioni familiari per la divisione dell’eredità e per la morte dell’anziano padre indicate tra i possibili moventi.



Unendo i tasselli di questo intricato puzzle, gli inquirenti sono ora pronti a dare una nuova direzione alle indagini sulla morte di Lucio Materazzo, optando per una consulenza tecnica che servirà a verificare, sulla base della documentazione già agli atti, se il cadavere, anche a distanza di tre anni, sia ancora in grado di dare informazioni sulle cause del decesso, se da un esame delle ossa o di quello che resta del corpo si possano individuare eventuali tracce di maltrattamenti, botte, ematomi, aggressioni. Il fatto che il corpo di Lucio Materazzo sia stato tumulato e non interrato è un fattore che sembra deporre a favore di una buona possibilità di trovare tessuti molli da analizzare in una eventuale autopsia. Si attende, tuttavia, la risposta dell’esperto nominato dalla Procura.



Al caso lavorano due pool di magistrati. Il fascicolo è affidato ai pm Ludovica Giugni della sezione che si occupa di reati di criminalità predatoria coordinata dal procuratore aggiunto Vincenzo Piscitelli e dal pm Mario Canale del pool specializzato in reati contro le fasce deboli, tra cui anche i reati di maltrattamenti in famiglia, coordinato dal procuratore aggiunto Luigi Frunzio. Agli atti ci sono le testimonianze dei tre operai dell’azienda dei Materazzo che aiutarono a vestire il corpo dell’anziano ingegnere e del medico che firmò il certificato di decesso, tutti sentiti molto tempo fa in una primissima fase dell’inchiesta dalla quale non emersero segnali tali da far ipotizzare un omicidio.



Alla luce dei nuovi indizi e della nuova denuncia, è possibile che gli inquirenti possano decidere di convocare nuovamente quei testimoni o sentirne altri. È un giallo nel giallo quello della morte di Lucio Materazzo. Costruttore molto conosciuto in città, l’ingegnere aveva lasciato la gestione dell’azienda al figlio Vittorio, l’unico che aveva studiato ingegneria seguendo le sue orme. Vittorio aveva preso le redini della società alla morte del padre, una fine a cui non si rassegnava insospettito da dettagli notati sul corpo già senza vita, dai lividi sul viso, dai segni sul pigiama e da una rigidità del cadavere che lasciava pensare a un orario del decesso diverso da quello ufficializzato.



Un clima di sospetto sembra aver aleggiato sulla storia dei sei fratelli Materazzo in questi ultimi tre anni durante i quali non sono mancati, stando alle testimonianze di parenti e conoscenti, litigi e dissapori. E quando la sera del 28 novembre scorso Vittorio Materazzo è stato brutalmente ucciso sotto casa sulla famiglia è calata un’ombra ancora più sinistra. Luca Materazzo, il più giovane dei fratelli, è al momento l’unico indagato per l’omicidio del fratello. I pm Francesca De Renzis e Luisanna Figliolia, con il coordinamento del procuratore aggiunto Nunzio Fragliasso, hanno chiesto e ottenuto per lui un provvedimento di custodia cautelare in carcere.



L’ordinanza è firmata dal gip Bruno D’Urso. Raccoglie le testimonianze messe insieme in questo mese di inchiesta, anche quelle di chi spontaneamente si è presentato agli inquirenti per raccontare particolari, storie, ricordi; fa riferimento ai risultati delle indagini scientifiche con i test del Dna su coltello e indumenti trovati abbandonati in vico Santa Maria la Neve, una stradina a pochi metri dal luogo del delitto dove il killer si è disfatto degli abiti sporchi di sangue; ricostruisce la dinamica del delitto e le ipotesi sul possibile movente. Un mix di accuse che stringe Luca in una morsa. Il giovane è in fuga. La polizia è sulle sue tracce. E ora rischia una seconda accusa per la morte del padre.

Giovedì 5 Gennaio 2017, 00:00 - Ultimo aggiornamento: 4 Gennaio, 22:59

