Lunedì 9 Gennaio 2017, 13:57 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 13:57

Una pioggia di calcinacci e pietre è precipitata dalla facciata della chiesa della Croce di Lucca, nella zona del decumano maggiore, in via dei Tribunali. È successo ieri, poco dopo le 20, quando fortunatamente non passava nessuno e per questo non si sono registrati danni alle persone.Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del vicino distaccamento di via Del Sole che hanno provveduto alla spicconatura. Gli uomini della protezione civile che hanno messo in sicurezza l’area interessata alla caduta di calcinacci.La chiesa della Croce di Lucca, è una delle chiese monumentali di Napoli, eretta nel 1537 assieme all’annesso Monastero delle suore carmelitane e fu dedicata al venerato crocifisso del Duomo di Lucca. La facciata è caratterizzata dal portale in piperno con intarsi in marmo.