Sabato 7 Gennaio 2017, 13:28 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 13:28

Appartamenti in affitto per trascorrere le vacanze di Natale in Trentino, la truffa è servita. Ad organizzarla tre fratelli residenti a Marano, due uomini e una donna, denunciati dai carabinieri per truffa aggravata.La truffa è stata scoperta dai militari di Levico, che hanno indagato su di una serie di inserzioni presenti sul web. Alcuni proprietari di immobili avevano trovato il riferimento delle loro abitazioni in alcuni annunci sul web, con tanto di numero di telefono a cui rispondeva uno dei fratelli.I militari dell'Arma, per smascherarli, si sono finti clienti dicendo di cercare un alloggio per trascorrere il Capodanno.