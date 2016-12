Sabato 24 Dicembre 2016, 11:25 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2016 11:25

Raid dei vandali a piazza Carlo III, danneggiata la nuova area verde e la fontana, messa fuori uso. Pochi giorni fa erano stati completati i lavori di riqualificazione della piazza, rifunzionalizzandone percorsi e accessi e allestendo le aiuole con piante arboree e arbustive e una speciale pavimentazione per mantenere sempre pulita la zona limitrofa al verde. Ebbene, dopo l’inaugurazione, il 21 dicembre, ieri sera qualcuno ha strappato tutte le piantine sradicandole completamente e danneggiato la fontana, inclinando il tubo ed allagando così la piazza. Uno sfregio all’oasi verde appena nata ma la reazione delle istituzioni municipali è stata immediata.«Questa mattina abbiamo già provveduto al ripristino dell’area verde e anche la fontana entrerà in funzione al più presto, sebbene per ora sia stato necessario interrompere la fornitura dell’acqua per evitare l’allagamento», ha spiegato Giampiero Perrella, presidente della IV Municipalità cittadina. Ad allestire nuovamente le aiuole con piantine e Stelle di Natale sono stati i componenti della giunta municipali, con l’assessore all’ambiente Armando Simeone, il presidente Perrella e anche il vicesindaco Raffaele Del Giudice, che si è prodigato con paletta e terriccio per riportare l’oasi verde al suo splendore. «Questi atti vandalici non ci fermeranno reagiremo con altre azioni finalizzate al ripristino della vivibilità», ha concluso Perrella.