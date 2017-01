Domenica 1 Gennaio 2017, 10:42 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2017 13:39

I fuochi illegali continuano a essere venduti in giro per le strade e i vicoli della città. Nonostante i frequenti controlli messi in atto dalle forze di Polizia locali, il fenomeno sembra essersi tutt’altro che arrestato. Soprattutto nella sera del 31 dicembre, le vendite sono incrementate e decine di “nuove” bancarelle hanno fatto la loro comparsa ai limiti delle carreggiate delle principali strade partenopee.L’area certamente più bazzicata dagli acquirenti sembra essere stata quella del centro tra la piazza e il corso Garibaldi. Proprio lì, ci siamo avvicinati a diversi mercanti pronti a vendere materiale pirotecnico proibito. Dai “cobra” alle “cipolle”, tutto è disponibile a poco prezzo. Con soli dieci euro è possibile acquistare quattro di ognuno di questi botti. Prezzi bassi che hanno consentito una vendita continua e senza troppi impedimenti.A Napoli nulla di nuovo a quanto pare, per un mercato dell’illegale che pare essere ancora forte e attivo in tutti i quartieri della città.