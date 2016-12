“Saviano venga a girare per Napoli insieme al sindaco, Luigi de Magistris, così nessuno potrà più dire che non conosce la città di questi anni e potrà confermare o meno ciò che dice e scrive”. A lanciare l’appello, fissando anche una data, sabato 28 gennaio, sono il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e Gianni Simioli de La radiazza.



“La nostra è una città che va vissuta, anche criticata, ma non la si può giudicare se non la si vive e, a dire il vero, non so se Saviano l’abbia mai conosciuta” ha detto de Magistris intervenendo in diretta radiofonica prima di aggiungere che “l’intellettuale, prima di esprimere un’opinione, dovrebbe avere il dovere di conoscere e sapere, ma se ci limitiamo a esprimere un giudizio si corre il rischio di dire cose non proprio reali, pur non nascondendo che ci sono un’infinità di problemi da risolvere”. “Se non vuole farla con me la passeggiata, la può fare con chiunque” ha continuato il Sindaco per il quale “Napoli va conosciuta tutta, anche nelle periferie delle periferie dove ci sono ancora molte ferite, ma anche la voglia di riscatto, forte, della Napoli che sta reagendo e che forse Saviano non conosce”.



Non è mancato un riferimento alle condizioni di via Marina quando Simioli ha chiesto a de Magistris se accompagnerà Saviano anche lungo la strada che sta creando tanti disagi ai napoletani e il sindaco ha detto che “per quella data, il 28 gennaio, via Marina sarà completata e potrà vedere un altro pezzo di Napoli che rinasce e si riqualifica”. “Dopo il completamento di via Marina, per ridurre drasticamente e definitivamente anche il problema dello smog, dovremo procedere all’elettrificazione del porto” ha concluso Borrelli.

