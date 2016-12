Giovedì 29 Dicembre 2016, 19:05 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2016 20:45

Caduta calcinacci in via San Gregorio Armeno e strada chiusa a cittadini e turisti. Resta interdetta insomma, almeno per questa sera, la cosiddetta «via dei pastori» a causa di un cedimento di alcuni frammenti di cornicione venuti giù da uno stabile che affaccia sui negozi della strada.La rete protettiva - già presente sulla facciata dell'edificio - allentandosi, a causa delle forti raffiche di vento delle ultime ore, ha lasciato cadere diversi frammenti di intonaco che fortunatamente non hanno colpito commercianti e residenti, intenti agli ultimi acquisti per la serata di capodanno.A presidiare i due lati della strada - che già nella prima mattina di domani dovrebbe essere riaperta - diversi agenti della Polizia Municipale che in questo momento attendono gli interventi rimozione dell'intonaco ancora in bilico e della definitiva messa in sicurezza dell'edificio.