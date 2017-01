Napoli. Furto alla paninoteca Tortora, videosorveglianza incastra i ladri

Sabato 7 Gennaio 2017, 19:28 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 19:28

Stesso copione per il secondo furto messo a segno in meno di due settimane nella paninoteca ‘Tortora’ di via Carducci. L’ultimo atto predatorio, consumato nella notte tra il 4 ed il 5 gennaio nel locale di Chiaia, ricalca in maniera quasi identica il precedente raid durante il quale due giovani avevano divelto la saracinesca e rubato la cassa.Dalle immagini della videosorveglianza interna ed esterna della paninoteca risulta chiaramente visibile che anche in questo secondo raid sono due i malviventi che in poche e precise mosse mettono a segno il colpo. Unica differenza, rispetto al primo blitz, è che la coppia di ladri sposta volutamente una telecamera per impedire di essere inquadrati. L’accorgimento però non ha impedito agli occhi elettronici della zona di immortalare il furto ed i due autori, immagini che ora sono al vaglio delle autorità.Dopo l’appello alle istituzioni lanciato da Angelo Pisani, avvocato dell’imprenditore napoletano nel bersaglio dei raid, il legale punta il ditpo sui buoni esempi da seguire. ‘Tutto il mondo è paese e le cose buone come i soldi fanno gola a tutti ma Napoli e oi giovani hanno bisogno di buoni esempi- spiega Pisani- le istituzioni devono esser sempre presenti e dalla parte dei cittadini onesti non solo con la burocrazia ma garantendo sicurezza’.