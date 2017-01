Mercoledì 11 Gennaio 2017, 10:41 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 10:41

Protestano ancora i genitori degli alunni della scuola media Ada Negri Villaricca. Questa mattina nuovo sit in di protesta per chiedere l'immediata sostituzione della caldaia malfunzionante. I termosifoni in realtà sarebbero accesi ma le temperature non sono adeguate a rendere confortevole il soggiorno in classe dei ragazzi. La preside Antonietta Biondi ha dichiarato "I termosifoni funzionano da tempo, la caldaia deve essere sostituita venerdì. Ho chiesto già da tempo all'amministrazione comunale di sostituirla. La scuola comunque è aperta e lo resterà. Solo per due giorni abbiamo posticipato l'ingresso alle 10:15 per fare in modo che le classi si riscaldassero". I genitori, non tutti, però sono sul piede di guerra e chiedono più garanzie per i ragazzi che sia lunedì che ieri hanno saltato le lezioni. Al centro di tutta la diatriba ci sarebbe il ritardo dell'amministrazione comunale che non avrebbe provveduto in tempo ad emanare il bando per la sostituzione della caldaia.