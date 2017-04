L'EAV, la società regionale dei trasporti, ha licenziato 3 dipendenti che erano in forza sull'isola d'Ischia, in seguito a violazioni rilevate dall'azienda. L'Eav aveva dato incarico ad un'agenzia privata di investigazioni per accertare se questi dipendenti che si avvalevano della Legge 104, che consente l'assistenza a familiari disabili, si recassero o meno dai familiari. Dalle indagini sarebbe emerso che i 3 dipendenti non si recavano mai dai familiari e quindi è partita dall'azienda prima la contestazione e poi la sospensione. Sette giorni fa è stato notificato il licenziamento (impugnabile attraverso il ricorso all'Autorità Giudiziaria, ndr) e solo oggi si è appresa la notizia, confermata dal presidente De Gregorio che alla richiesta di commentare la notizia ha affermato: «non c'è molto da dire...».

Sabato 15 Aprile 2017, 20:49 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2017 20:53

