«La prima giornata di lavoro del 2017, che avrebbe dovuto essere come le altre, si è, invece, trasformata in un incubo. Così abbiamo trovato questa mattina, arrivati sul posto, il gazebo situato nello spazio esterno al nostro punto vendita in via Luca Giordano. Oltre i danni ingenti ad amareggiarci è stato il gesto evidentemente di origine vandalica». Così in un post su fb la proprietà dell'Antica Pasticceria Giovanni Scaturchio commenta le fotografie, pubblicate sul social network, che mostrano il gazebo distrutto davanti al punto vendita nel quartiere Vomero, a Napoli.



«Sul posto - sottolineano - sono arrivati i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e stanno conducendo le indagini a tutto campo. Sarà interessante capire chi e perché ha fatto questo gesto. Confidiamo nelle forze dell'ordine che stanno lavorando per identificare i responsabili. Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti i nostri clienti che ci hanno manifestato la loro solidarietà e vi assicuriamo che in tempi brevissimi potrete tornare a gustare le nostre specialità sotto un gazebo nuovo».

Domenica 1 Gennaio 2017, 19:13 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2017 19:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA