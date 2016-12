Venerdì 30 Dicembre 2016, 17:07 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2016 20:04

Passeggiare per Napoli è una continua fonte di scoperte, misteri, sfumature, contraddizioni. Napoli è un palcoscenico a cielo aperto, in ogni angolo della città uno spettacolo. Napoli diventa sempre più città dell’accoglienza, dove i turisti si trovano bene. Questa mattina a piazza San Domenico Maggiore, nel centro storico, sono rimasti incantati dal gruppo musicale e vocale «Saul Palco» con la «Città e Pulecenella».«'A città e Pulecenella» è una canzone nata dall’animo poetico di uno dei più grandi autori italiani: Claudio Mattone.C’è qualcosa di speciale nel nascere nella «Città ‘e Pulecenella» che ti lega involontariamente e indissolubilmente al calore del suo sole, al suo odore di mare, alla prelibatezza del suo cibo… e alla musica che trasmette al cuore di ognuno. Napoli è capace di generare così tante emozioni, è una città che non si finisce mai di conoscere e raccontare.