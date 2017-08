Biennale del libro d'artista: dipinti tridimensionali e sculture da sfogliare a Castel dell'Ovo

Venerdì 18 Agosto 2017, 11:49 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2017 11:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Libri come opere concettuali, dipinti tridimensionali, sculture da sfogliare, prodotti in opera unica oin bassissima tiratura, album fotografici, photozines, fanzine, manifesti, mail art. Domani, sabato 19 agosto alle ore 17 nelle grandi sale di Castel dell’Ovo, prende il via la IV edizione della Biennale del librod’artista, manifestazione ideata e curata da Gennaro Ippolito e Giovanna Donnarumma promossa da LineadarteOfficina Creativa, in collaborazione con il Comune di Napoli. «L'assessore alla Cultura e al Turismo NinoDaniele - spiegano i promotori - ha appoggiato ancora questa kermesse, comprendendo come l’arte nonsia solo ludica attività, ma, fonte, officina di impresa, mezzo, strumento di espansione civile e culturale». La Biennale del libro d’artista è un contenitore di intenti e di idee.Come ogni progetto ha degli obiettivi: promuovere l'arte visiva e contemporanea e nello specifico il Libro d'artista, non facilmente collocabile in una categoria estetica. Questa manifestazione ha il supporto dell’Accademia di Belle Arti di Catania, del suo direttore Virgilio Piccari e del professore Rosario Genovese.L’archivio Non Solo Libri e Padiglione Tibet curato da Ruggero Maggi , il collettivo brasiliano Grupo Graha Azul. Prevista una sezione dedicata alla didattica con i ragazzi del liceo scientifico Galileo Galilei di San Donà delPiave. Doppio approfondimento dedicato agli artisti Eleonora Cumer ed Emilio Pellegrino. Un centinaio gli artisti protagonisti di questa edizione.La mostra sarà visitabile dal 19 agosto al 4 settembre 2017 presso le sale del Castel dell’Ovo. Dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 19.30 (ultimo accesso ore 18.45). La domenica e i giorni festivi dalle ore 9 alle ore 14 (ultimo accesso ore 13.15).