Venerdì 23 Dicembre 2016, 22:58 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2016 10:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per chi volesse sfuggire alla famiglia e a pranzi e cene di Vigilia e Natale ecco qualche alternativa.Per il week-end di Natale dal 24 al 26 dicembre 2016, lo Zoo di Napoli sarà ricco di eventi nuovi e spettacolari. INFO - http://www.lozoodinapoli.it/#!/home

https://www.facebook.com/zoodinapoli/ "Napoli: Canti e Cunti", concerto di musica classica napoletana a cura del Collettivo LunAzione. INFO 339.3956223;il Museo di Capodimonte sarà aperto dalle 8.30 alle 14.00 tra Armeria, collezione Borgia e altre esposizioni. La mostra Vermeer, La donna con il liuto dal Metropolitan Museum di New York sarà visitabile fino al 9 febbraio 2017 senza maggiorazione sul biglietto. INFO - http://www.museocapodimonte.beniculturali.it/ Programma speciale per il Natale 2016 al Madre di Napoli chesarà aperto nei seguenti orari: Sabato 24 dicembre 2016: ore 10.00-18.30 (ultimo ingresso: ore 17.30) e domenica 25 dicembre 2016: ore 10.00-14.00 (ultimo ingresso: ore 13.00). INFO - 081 193 13 016Il classico concerto di Natale, “La Cantata dei Pastori” con musiche di Carlo Faiello. INFO - 0813425603 - https://www.facebook.com/events/1680265202286352/ Percorso guidato ludico-gastronomico con partenza dal Piazzale S. Martino fino ad arrivare a Spaccanapoli in via S.Biagio dei Librai, all’ospedale dei giocattoli. Ogni partecipante dovrà portare un giocattolo per donarlo alla fine del tour. Organizzato dall’Associazione Visionaria. INFO- 3389281779In Piazza Tasso dalle ore 10,00 alle ore 21,00 concerti e animazione da strada. INFO - https://www.facebook.com/natalesorrento/?fref=ts Il Club Partenopeo di via Coroglio ospiterà la favolosa festa dell’UMFestival XMAS Edition, dove tra elfi, renne, pupazzi di neve e babbi natale si chiuderà il Natale a Napoli. - See more at:INFO - https://www.facebook.com/clubpartenopeonapoli/ il 25 dicembre alle ore 20.00 nella Cattedrale di Napoli in via Duomo, “Il Concerto di Natale” dei Cantori di Posillipo. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. INFO - http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3697 Tiromancino, Cristina D’Avena, ma anche un fiume rock di giovani gruppi musicali da tutta la Campania. Torna con tutta la sua potenza musicale dal 22 dicembre al 6 gennaio Pummarock, il festival, alla settima edizione, che si svolge a Sant’Antonio Abate. INFO -Il Teatro San Carlo sarà visitabile nel giorno di Natale con particolari guide che conducono i visitatori all’interno della Sala storica, degli ordini di palco, del Foyer Storico e del Foyer ridotto. Sarà possibile anche integrare la visita con il MeMUS, il Museo Multimediale del Teatro San Carlo, con un biglietto aggiuntivo. INFO - 081 7972412 - http://www.teatrosancarlo.it/ Tombola Spettacolo con Alan De Luca e Lino D’Angiò. Alan e Lino, la sciantosa Elena Vittoria ed lo chansonnier Francesco Cuomo per rivivere la più verace atmosfera dei vicoli dei Quartieri Spagnoli di Napoli. INFO - 3207749825.Gran Concerto di Natale della banda di Agerola. INFO - http://www.isentieridellatte.it/index.php/eventi