Venerdì 23 Dicembre 2016, 20:53 - Ultimo aggiornamento: 23-12-2016 20:53

Si rinnova per il 2017 il classico appuntamento benaugurale con il Concerto di Capodanno della Nuova Orchestra Scarlatti che, ormai da 22 anni, dà il benvenuto al nuovo anno. Domenica primo gennaio alle ore 19:30 al Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremarerisuoneranno nuovi ritmi, nuovi colori, nuove emozioni per una formula di successo collaudata negli anni. Non solo il brio di Rossini e la Vienna di Strauss, ma anche la Spagna, l’America e altro ancora. Il tutto diretto dalla giovane e brava Beatrice Venezi, e arricchito dalla presenza di una rivelazione: il diciannovenne salernitano Gennaro Cardaropoli, vincitore del Premio Abbado 2015 quale migliore giovane violinista italiano.