In Costiera sfilano le «Pacchianelle» | Video

Venerdì 6 Gennaio 2017, 19:03 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2017 19:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vico Equense. Hanno sfidato il gelo per non rompere una tradizione che va avanti da 108 anni. Sono i partecipanti dello storico corteo delle «Pacchianelle» che oggi, dal Convento dei frati minimi di San Vito, hanno percorso le strade del centro di Vico Equense in abiti tipici. E' un presepe itinerante ispirato alla tradizione del ‘700 napoletano che include, oltre alla natività e ai Re magi, nobili e, soprattutto, il popolo: i «pacchiani» e le «pacchianelle», ossia contadini, lavandaie, pastori, cacciatori, pescatori, casari con i loro figli. Evento che unisce oriente e occidente, folklore e religione, sfarzo e semplicità, oggetti preziosi e prodotti della penisola sorrentina, riunisce solitamente oltre 300 figuranti. Quest'anno, a causa del freddo, ha partecipato qualcuno in meno. Ma il corteo meno esteso e il tragitto più breve non hanno generato la perdita di quell'atmosfera mistica che ogni anno avvolge l'intera città il giorno dell'Epifania. Il rito risale al 1909 quando fra Pasquale Somma vestì otto bambine da contadinelle per omaggiare il neonato Salvatore. Da allora le «Pacchinelle» sfilano ogni anno coinvolgendo gran parte della popolazione.