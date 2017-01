Martedì 10 Gennaio 2017, 16:42 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 16:42

Un flash mob sulle note de "La donna è mobile" dedicato al Rigoletto di Giuseppe Verdi: è l'iniziativa che domani lancia a Napoli il teatro di San Carlo (Foyer, Piazza Trieste e Trento, ore 17,30) per promuovere l'opera in scena dal 18 gennaio al primo febbraio.L'appuntamento è aperto a tutti i tipi di vocalità (contralto, basso, soprano e tenore) e chiunque potrà cimentarsi nella celebre aria del Duca di Mantova, con celebri versi scritti da Francesco Maria Piave che si dice Giuseppe Verdi tenne sotto embargo, per non rivelare l'effetto che avrebbe dovuto suscitare la sera della prima. Sul sito del San Carlo ( www.teatrosancarlo.it ) sono disponibili i tutorial audio e le parti per i quattro registri vocali.Già dopo il debutto dell'opera, avvenuta alla Fenice di Venezia l'11 marzo 1851, "La donna è mobile" divenne infatti un "tormentone" fischiettato dagli stessi gondolieri ed è ancora oggi uno dei brani più eseguiti. Morabili sono state le interpretazioni di Enrico Caruso, Giuseppe Di Stefano, Alfredo Kraus, Luciano Pavarotti, José Carreras, Plácido Domingo. Rigoletto, con la regista Giancarlo Cobelli, di cui ricorre il quinto anniversario della scomparsa, è una produzione del Teatro Comunale di Bologna, sul podio Nello Santi e Jordi Bernàcer.