Sabato 24 Dicembre 2016, 12:41 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2016 12:41

Pompei. Il fascino della «regina» dell’archeologia ha stregato il premier Paolo Gentiloni: «Pompei ci fa sentire orgogliosi di essere italiani». Il ministro per i Beni e le Attività Culturali Dario Franceschini, invece, dal Foro della Pompei romana annuncia: «Pene severe per i turisti che danneggiano il patrimonio culturale. Abbiamo raddoppiato le sanzioni e previsto la fattispecie del furto di bene culturale. Siamo intervenuti poi sul danneggiamento dei beni, l’imbrattamento e il deturpamento e sulla contraffazione di opere d’arte e il riciclaggio». L’auspicio ora, aggiunge il ministro, «è che la norma possa arrivare presto in Parlamento per il varo definitivo».L’occasione per la presenza di premier e ministro è data dal restauro della casa dei Vettii con i suoi meravigliosi affreschi dedicati all’eros e la messa in sicurezza della Regio VI. Interventi cui fanno da corredo anche il potenziamento del wi-fi e l’adeguamento dell’illuminazione. Occasione anche per fare il punto sul «Grande Progetto Pompei» con Franceschini che assicura il rispetto dei tempi. Incalza Gentiloni: «Siamo in un posto meraviglioso e anche in una serata meravigliosa», ha esordito il presidente del Consiglio. «Difficile immaginare un altro posto in cui il 23 dicembre si possa avere una atmosfera come questa in cui abbiamo il Vesuvio alle spalle la Penisola Sorrentina davanti. Penso che sia un’atmosfera che ci fa essere, ancora una volta, orgogliosi e anche la sensazione del privilegio di essere italiani e Mediterranei, di far parte di questa eredità culturale. È un’eredità che abbiamo il dovere di conservare, migliorare e rendere sempre più all’altezza del significato storico. Pompei - evidenzia il premier - è il buon esempio di conservazione e valorizzazione dei tesori dell’Italia».La città sepolta ha superato i tre milioni di visitatori. Meno del 10 per cento, però, dorme a Pompei. Poco più di mille posti letto non incentivano il turismo stanziale. I conti non tornano. A tal proposito Gentiloni annuncia risorse e piani per combattere il «mordi e fuggi» della città degli scavi. «Possiamo fare di più per valorizzare le potenzialità di questo territorio. Dobbiamo rendere il turismo più stabile e meno mordi e fuggi: allungare i tempi di permanenza e di visita.Pompei potrebbe essere visitata in due giorni». Come si può? «Avendo magari una ricettività alberghiera nella zona sarà possibile distribuire nel territorio questa ricchezza potenziale. E non è solo un sogno. Se la nostra economia può avere una accelerazione di crescita - sottolinea il premier - molto dipende dalla messa a regime del motore del Mezzogiorno d’Italia. Un motore che non è andato a pieni giri in questi decenni. Il nostro impegno è di fare il massimo per trasformare le potenzialità del Mezzogiorno in realtà, di sviluppo e di crescita». Il ministro Franceschini, invece, annuncia «la suggestione notturna della città archeologica. Stiamo lavorando - spiega - per l’illuminazione notturna per allungare la visita a Pompei». E poi pene certe per chi ruba tesori archeologici: «Nel Consiglio dei Ministro di ieri mattina abbiamo approvato un disegno di legge delega - che ora passa in Parlamento - sui reati che riguardano i beni culturali. In Italia, pur essendo il Paese che ha il più vasto patrimonio culturale del mondo, non esistevano fattispecie di reati riguardanti i beni culturali. Siamo intervenuti sul danneggiamento, sul deturpamento dei beni culturali».