È Bruno Rapicano il vincitore della quindicesima tappa di #indovinanapoli, il gioco per chi ama Napoli. Il lettore del Mattino ha riconosciuto la fotografia della chiesa del Gesù Nuovo, fornendo la soluzione per primo su Instagram. La classifica provvisoria è ora guidata Fabio Bergamo e Stefano Gei a cinque punti, seguiti da Pasquale Langella a tre punti e da Gina Fusco e Bruno Rapicano a un punto. Per chi segue il gioco su Facebook consigliamo di controllare anche Instagram, dove per ragioni tecniche, l’immagine viene postata prima. Domani la sedicesima tappa. In palio un abbonamento annuale al Mattino Digital.

Giovedì 22 Dicembre 2016, 21:44 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 21:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA