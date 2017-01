La Befana per i figli dei migranti nella libreria Iocisto di Napoli | Foto

Sabato 7 Gennaio 2017, 15:40 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 15:40

La Befana per i figli dei migranti è arrivata a Iocisto, la libreria di tutti, in via Cimarosa 20 (piazza Fuga) a Napoli. Nell'ambito del progetto "Aiutami a leggere" - sviluppato con il supporto di Meridionare - il giorno dell'Epifania iocisto è diventata la libreria dei piccoli migranti, ospitando bambini nigeriani dai 5 agli 8 anni.Sono stati donati libri per aiutarli nella lettura, sostenendo così l'idea che saper leggere è una premessa irrinunciabile per sentirsi parte integrante della società. Moltissimi i doni portati anche dai soci della libreria, che hanno reso felici i piccoli Richie, Anabel, Jacob, Preziosa, Irene, Edmond, Ambra, Tom e gli altri bimbi. Ha partecipato il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e l'assessora alle Politiche sociali Roberta Gaeta, consegnando loro la medaglia della città di Napoli e la calza della Befana del Comune. È stata anche l'occasione per aggiungere un altro tassello al progetto "Aiutami a leggere" promosso da Iocisto attraverso la piattaforma Meridonare e realizzato grazie all'aiuto di tanti, leggendo libri ludico-didattici e svolgendo tante attività.