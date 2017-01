Lunedì 9 Gennaio 2017, 09:26 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 09:26

Goffredo Parise scrisse una volta una lettera di vibrante bellezza e fraternità a Raffaele La Capria. Si concludeva su quel «doloroso capire tutte le cose» dell'amico napoletano. È da qui che comincia la nostra conversazione: Raffaele a Roma e io Napoli. Le parole corrono lungo i fili del telefono, e anticipano l'incontro che ci sarà oggi pomeriggio al teatro Flaiano, dove alcuni amici diranno quel che li fa vicini all'operare letterario e umano di La Capria. «Il dolore c'è stato sempre; ha attraversato la Storia in ogni momento e anche oggi si manifesta in tanti episodi. Il dolore è qualcosa di imprescindibile per capire quel che accade».«È tutto talmente complesso! Ma il tentativo lo si deve sempre fare; certo, diventa via via più difficile inserire gli accadimenti in un contesto».«Lo faccio con il senso comune, che ti aiuta a capire le cose al di fuori dell'ideologia; te le fa capire con i sentimenti».«Il dramma dei migranti è il dramma del nostro tempo. Perché la gente non può più stare nei luoghi in cui è nata. Perché, perché... È la tragedia del nostro tempo. Le persone aspirano a una migliore condizione, e hanno ragione. Ma ci vorrebbero sforzi economici e politici che forse non siamo più in grado di sostenere, anche se è necessario farli».«È un libro epico, dove ci sono vasti territori, e dove ci sono vasti spazi c'è anche la possibilità dell'epica. E affronta i suoi temi dolorosi in una maniera decisa con intuizioni e commozioni che ti toccano».«Certe volte è un filo che ti tiene attaccato alla vita. Alla mia età la disperazione ti occupa tutto lo spazio. A me non piace la disperazione, la trovo qualcosa che bisogna sforzarsi di superare virilmente».«Alimentando il sentimento della vita. La necessità intanto di andare avanti. Portare con sé tutto quello di umano c'è nel tuo mondo. Conservarsi umani: conservare l'umanità è un'impresa non da niente».«Quello suo fu un tempo in cui fu raggiunta la perfezione poetica, e lui la raggiunse. E quello è un tempo in cui la letteratura ha toccato dei picchi e delle corde non usuali: Je t'adore à l'égal de la voûte nocturne,/ ô vase de tristesse, ô grande taciturne (Io t'adoro al pari della volta notturna/ o vaso di tristezza, grande taciturna)» .Questi versi, Raffaele li dice con una grande naturalezza. Dice che sono dedicati a una donna di colore... «Una di quelle donne che vivevano a Parigi. Lui non ama la sua donna per un qualcosa di usuale; no, lui guarda nel suo vaso di tristezza, nella sua taciturnità. È bello, no?. Mi ha sempre colpito la tua dimestichezza con la poesia».«Perché non sono un poeta. Essere poeta significa avere a disposizione un linguaggio che io non ho».«La poesia non è razionale come la prosa, non nel senso magico della parola».«L'esperienza dell'abbandonarsi è un tipo di coinvolgimento totale. È avvenuta in certi momenti della mia vita».«Quei momenti sono qualcosa di diverso dalla scrittura; sono piuttosto simili a un'idea generale del mondo come, ad esempio, quella, semplice ma pregnante, della bella giornata».«Sì, lo stupore. La meraviglia di trovarsi di fronte a quella cosa diventa un atto di conoscenza, la vedi in modo primordiale. Come se fosse la prima volta».«Non ne sono più capace, mi manca una cosa che prima avevo: l'energia o l'entusiasmo. Li cerco, ma è come con i sensi, che s'indeboliscono».«Un senso che attivava tutti gli altri. Sono i sensi gli agenti che in qualche modo attizzano la dimensione che è necessaria allo stupore».Ci viene da ridere, da ridere fino alle lacrime. E lui aggiunge: «È come se Mosè dicesse a Dio: ma che stupidaggini vai dicendo...».«Sì, sono necessarie, anche se, quando ti viene a mancare un aiuto, l'ironia a volte non ce la fa».«Credo sia così. A Napoli si usa la parola cuffiare». Cuffiare? «Sì, quando ci si prende in giro». E poi viene da ridere? «E poi viene da ridere».