Da Legion al Napoli Comicon: Rachel Keller guest star nell'Auditorium CartooNa

Lunedì 17 Aprile 2017, 17:13 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2017 17:13

Rachel Keller, star della serie tv «Legion» sarà ospite al Napoli Comicon, al via il prossimo 28 aprile alla Mostra d'Oltremare. L'attrice americana arriverà a Napoli grazie alla collaborazione del salone del fumetto con Fox Networks Group. L'attrice statunitense - scelta per il ruolo della splendida e tormentata Syd Barrett in Legion, serie cult in onda in Italia sul canale satellitare Fox - sarà ospite della manifestazione partenopea lunedì 1 maggio.Dopo essere apparsa nelle serie tv The Mentalist e Supernatural, Rachel Keller è stata scelta per il ruolo di Simone Gerhardt in Fargo, serie tv ispirata all'omonimo film dei fratelli Coen, e successivamente come protagonista insieme a Dan Stevens di Legion, la serie creata da Noah Hawley ispirata ad uno dei mutanti protagonisti dei fumetti Marvel.Rachel Keller incontrerà il pubblico a Napoli Comicon, lunedì 1 maggio, dalle 15 alle 16, nell'Auditorium CartooNa. Durante l'evento saranno mostrati contenuti extra della serie tv.