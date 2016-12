Sabato 31 Dicembre 2016, 10:50 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2016 20:09

La notte dei 500mila. Questo l'auspicio e la previsione, in linea con gli anni precedenti, del Comune di Napoli per la festa di Capodanno. L'appuntamento è per questa sera alle 21, in piazza del Plebiscito per il concertone dei big. Poi fuochi d'artificio da Castel dell'Ovo intorno alle 2 e infine cinque palchi posizionati lungo un percorso di quasi tre chilometri sul lungomare di Napoli, per tirare avanti fino all'alba a ritmo di musica. Il momento centrale è sicuramente lo show del Plebiscito dove si esibiranno Clementino, gli Stadio, i Tiromancino, Franco Ricciardi, Valerio Jovine, il Coro della città di Napoli e Andrea Sannino.Si sta anche pensando, intorno proprio alla mezzanotte, di organizzare un momento musicale dove tutti gli artisti possano esibirsi insieme. Dopo il brindisi, al quale parteciperà anche il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ci si traferirà sul lungomare. La discoteca a cielo aperto più grande d'Europa prevede un ampio «buffet». Ce ne sarà per tutti i gusti: si va dal revival anni 70-80 del palco a Borgo Marinari, alla musica live di piazza Vittoria, con il concerto di Franco Riccardi e la Paranza, a partire dall'1,30. A via Partenope saranno due le postazioni: la prima davanti al Centro congressi della Federico II, con i balli latino-americani, l'altra ad altezza dei pub con la musica hip-hop. Per l'ultimo palco, quello al bivio di via Anton Dohrn, è prevista musica house-elettronica. Alle 2 invece il tanto atteso spettacolo pirotecnico dei fuochi d'artificio da Castel dell'Ovo, con il Golfo alle spalle. Tutte le «stazioni» musicali andranno avanti dalle 22 fino all'alba di domani. Lo show di piazza del Plebiscito è affidato a radio Kiss Kiss, sponsor dell'evento in occasione dei quarant'anni dell'emittente. La diretta televisiva invece a Tv Luna.Sul fronte sicurezza blindatissimo tutto il perimetro della movida di Capodanno. Già da questa mattina saranno apposti intorno new jersey, fioriere e dissuasori mobili. Stop alla vendita di ogni tipo di bevanda alcolica da asporto, nei contenitori di vetro, nella zona dei baretti di Chiaia. L'ordinanza sindacale sarà operativa dalle 12 di oggi fino alla mezzanotte.Un mezzo bluff, come ha tuonato ieri il presidente della Municipalità I de Giovanni, se si considera che il brindisi si fa appunto allo scoccare della mezzanotte, quando un giorno è appena finito ed un altro è appena cominciato. Vietato anche il consumo «di alcolici su aree pubbliche non oggetto di concessione di suolo». Il provvedimento inoltre dispone che i trasgressori vengano puniti con una sanzione pecuniaria di 500 euro in caso violino il divieto di vendita per asporto e con una multa da 50 euro in caso di violazione del divieto di consumo su suolo pubblico. Per quanto riguarda l'ordinanza di traffico è previsto il divieto di transito, dalle 18 fino a cessate esigenze, fatta eccezione per i veicoli di emergenza, di soccorso e delle forze dell'ordine, nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti la Prefettura e il Commiliter; in via Vittorio Emanuele III e via S. Carlo, dall'intersezione del ramo per la svolta a sinistra proveniente da piazza Municipio a quella di piazza Trieste e Trento con presidio della polizia locale; in via Solitaria, piazzetta Salazar, Rampe Paggeria; in via Cesario Console; in piazza Santa Maria Degli Angeli, via G. Serra, piazza Carolina, via Monte di Dio, via Chiaia. E ancora in via Ammiraglio Ferdinando Acton nel tratto compreso tra l'ingresso/uscita della Galleria della Vittoria e via Nazario Sauro; in via Santa Lucia nel tratto che da via Chiatamone adduce a via Partenope; in via Alessandro Dumas padre; in via Orsini nel tratto che adduce a via Partenope; in Borgo Marinari; in via Nazario Sauro dalla confluenza con via Lucilio; in via Nardones dalla confluenza con piazza Trieste e Trento; in viale Anton Dohrn e in piazza della Vittoria lato villa comunale tratto compreso tra via F. Caracciolo e la rotatoria.Servizio no stop invece per la linea 1 della metropolitana e per le funicolari di Chiaia e Montesanto per consentire a tutti di recarsi nei luoghi della festa. La linea 1 della metropolitana questa notte resterà aperta e interromperà il servizio alle 13 di domani per poi riprendere dalle 17 e fino alle 23. Anche le funicolari di Chiaia e Montesanto resteranno aperte no stop fino alle 13. La funicolare di Mergellina chiuderà invece alle 19,40 di oggi e domani effettuerà le corse dalle 7 fino alle 13. Per quanto riguarda il trasporto su gomma, bus e filobus il servizio terminerà alle 20 di oggi, mentre domani servizio regolare, fatta eccezione per un'interruzione pomeridiana tra le 13 e le 16. Aperti tutta la notte anche i parcheggi di interscambio della linea 1 della metro delle stazioni di Colli Aminei, Frullone e Chiaiano e quelli di Brin, Spalti Maschio Angioino e PalaArgento.Intanto domani alle 19,30, al teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare si rinnova, anche per il 2017, il classico appuntamento benaugurale con il Concerto di Capodanno della Nuova Orchestra Scarlatti.---Veglione o cenone in famiglia? Il Capodanno dei napoletani - di Andrea Ruberto