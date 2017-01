"Voglio fare i complimenti all’amico Maurizio De Giovanni, ad Alessandro Gassmann ed a tutta la troupe per lo straordinario successo televisivo: “I bastardi di Pizzofalcone” tratto dall'omonimo romanzo. Più di 7 milioni di italiani in prima serata hanno potuto anche ammirare alcuni tra i più bei scenari naturali e monumentali di Napoli lasciandosi trascinare dalle bellissime storie di Maurizio. Siamo orgogliosi come amministrazione comunale di aver dato anche il nostro contributo alla realizzazione della fiction e soprattutto siamo orgogliosi che tutti possano vedere Napoli da un punto di vista che possa anche valorizzare le sue straordinarie bellezze"

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 16:44 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 16:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA