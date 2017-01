“La donna è mobile/qual piuma al vento”. Almeno una volta nella vita chiunque ha canticchiato, anche a mezza voce o sotto la doccia, quest’aria del Rigoletto, una delle più celebri opere di Verdi. Oggi il Foyer del Teatro San Carlo è diventato un palcoscenico aperto alla città e a tutti gli aspiranti Duca di Mantova, Gilda e Rigoletto, in un flash mob per promuovere l’opera che torna in scena al Teatro San Carlo dal 18 gennaio al 1 febbraio.

Nei giorni precedenti al flash mob sui social network sono circolate le istruzioni per partecipare: ciascuno ha scelto il suo registro vocale (Contralto, Basso, Soprano o Tenore) e, ascoltando il tutorial pubblicato sul sito del Teatro, ha potuto fare le prove. Poi oggi pomeriggio il gruppo di improvvisati cantanti è andato in scena con successo. Accanto ai ragazzi del Coro giovanile c’erano persone di tutti i tipi: amanti della lirica, cantanti amatoriali o semplicemente curiosi che hanno partecipato all’iniziativa senza rinunciare a cantare un brano famoso in tutto il mondo.

Mercoledì 11 Gennaio 2017

