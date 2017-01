Lunedì 9 Gennaio 2017, 16:02 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 16:02

All’arte multiforme, generosa e eruttiva di Dario Fo è dedicato l’evento in calendario sabato 14 gennaio alla Basilica di San Giovanni Maggiore di Napoli fortemente voluto dall'assessorato alla Cultura e al turismo per ricordare il grande artista recentemente scomparso. Appuntamento alle 20.30 nella chiesa a ridosso di via Mezzocannone per partecipare con allegria e commozione a uno spettacolo speciale coordinato dal cantautore Enzo Gragnaniello. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.Accanto al musicista autore di “Senza voce”, “Donna”, “Stu criato” e “Misteriosamente”, un numeroso e coraggioso "ensemble" musical-teatrale che in una serata assai articolata farà risorgere la grazia creativa, la fisicità, il talento espressivo e l’estro del drammaturgo/attore/pittore/regista/cantante/attivista scomparso appena tre mesi fa. Premio Nobel per la letteratura nel 1997, Fo ha condiviso con Napoli una relazione emozionale intima, estetica, umana, che spesso ha sfiorato i sentimenti più crudeli ma che parallelamente ha sedimentato in lui fonti sceniche e narrative innegabili.