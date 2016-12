Giovedì 29 Dicembre 2016, 14:19 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2016 14:19

Gli otto pizzaioli più rappresentativi della scena attuale a Napoli scelgono Nalbero per preparare le pizze fritte della tradizione e contribuire alla cura dei più piccoli. Enzo Coccia, Antonio Starita, Salvatore Salvo, Ciro Salvo, Attilio Baghetti, Gino Sorbillo, Guglielmo Vuolo e Franco Pepe hanno preparato le pizze fritte tipiche della tradizione delle festività natalizie a Napoli al primo piano di Nalbero, la grande struttura natalizia allestito alla Rotonda Diaz sul lungomare. Il ricavato della vendita delle pizze sarà devoluto per il finanziamento del progetto «Re-Life, children's tech project» per l'allestimento di 15 postazioni di rianimazione pediatrica per l'ospedale Santobono di Napoli.Oltre a gustare le pizze napoletane, su Nalbero si potrà anche acquistare (con una donazione minima di 10 euro) il calendario One Pizza, realizzato dagli stessi pizzaioli partenopei per l'Associazione S.O.S. Sostenitori Ospedale Santobono Onlus, che sarà giovedì su Nalbero con un proprio banchetto per la vendita dei calendari: i risultati della raccolta e lo stato del progetto saranno poi pubblicati su www.santobono.it e sulla piattaforma https://www.meridonare.it/progetto/re-life. La raccolta dei fondi attraverso la vendita del calendario, realizzato dal fotografo Salvio Parisi, è già attiva nelle otto pizzerie dei maestri napoletani.