Riconoscimento per Armando De Stefano: per l'artista napoletano mostra al Pan

Nel maggio 2017, nell'ambito del programma del Maggio dei Monumenti, il PAN - Palazzo delle Arti di Napoli ospiterà una personale del maestro Armando De Stefano. L'annuncio è stato dato nel corso della cerimonia di conferimento di un attestato di benemerenza conferito al maestro dal sindaco Luigi de Magistris. Il riconoscimento è stato assegnato «in segno di profonda gratitudine e ammirazione per la sua immensa arte». « Napoli - ha detto de Magistris - deve riscoprire la sua storia, le sue tradizioni, il suo pluralismo culturale. L'arte - ha aggiunto - è politica con la P maiuscola perché significa scegliete, schierarsi e non essere conformisti. Napoli - ha proseguito il sindaco - è una città ribelle perché qui nulla è immodificabile e attraverso la cultura lanciamo un medaglioni di cambiamento».



Al maestro De Stefano sono stati consegnati una targa e la medaglia della città. A introdurre la cerimonia, il ritratto della vita artistica illustrato dall'assessore alla Cultura Nino Daniele che ha descritto De Stefano come «un autentico protagonista dell'arte napoletana dal secondo dopoguerra a oggi». Nel ringraziare l'amministrazione e tutti i presenti, il maestro De Stefano ha ricordato che «l'arte è comunicazione. Noi con i nostri strumenti - ha concluso - dobbiamo comunicare e commuovere. Napoli è una città meravigliosa e non dobbiamo mai dimenticare che la cultura napoletana deriva dalla cultura classica, la più grande che si è sviluppata in Occidente».

Mercoledì 28 Dicembre 2016, 12:24 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2016 12:24

