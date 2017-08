Rincara il biglietto degli Scavi di Pompei. A partire dal prossimo anno, l'attuale ticket da 11 euro sarà portato a 15 euro. Attualmente i visitatori pagano già 13 euro e sarà così fino al 27 novembre di quest'anno, perché la visita al sito di Pompei prevede l'aggiunta di 2 euro quale supplemento per le mostre allestite nel parco archeologico. Ne dà notizia il sito della Soprintendenza pompeiisites.org e la comunicazione della variazione delle tariffe è stata già data ai tour operator e agli enti turistici per dar loro il tempo opportuno ad aggiornare i pacchetti turistici in preparazione per l'imminente mese di settembre. L'aumento del biglietto a 15 euro scatterà dall'1 aprile 2018 (9 euro, anziché 7,50 euro, il biglietto ridotto). Questo ticket includerà anche l'accesso a eventuali mostre ed esposizioni temporanee. Ciò vuol dire che non accadrà mai che un visitatore possa prenotare la visita agli Scavi con un costo per poi, a sorpresa, dover sborsare altri soldi alla biglietteria. Rincaro dei biglietti anche per gli altri siti di competenza del Parco archeologico di Pompei: 7 euro per Oplontis, Boscoreale (4 euro l'ingresso ridotto); 18 euro i tre siti di Pompei, Oplontis e Boscoreale (10 euro il ticket ridotto).