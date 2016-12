Sabato 31 Dicembre 2016, 13:46 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2016 13:46

«Ho ricevuto una comunicazione a firma del ​p​residente della Regione Campania con cui sostanzialmente si nega alla Città Metropolitana di Napoli la possibilità di ricapitalizzare il teatro Trianon, con la conseguente perdita di tali risorse. Da questo atto deriva una responsabilità politica in capo al ​p​residente De Luca e gestionale, di cui chi amministra il teatro sarà tenuto a rispondere​». Lo ​dichiara il ​s​indaco della ​C​ittà metropolitana di Napoli Luigi de Magistris in una nota che fa riferimento ​a​gli stanziamenti inseriti in bilancio che prevedevano la ricapitalizzazione del Teatro Trianon Viviani ​spa per ​500mila euro. ​«​Per procedere al trasferimento di questi fondi al teatro​ ​- continua la nota - è stato chiesto al ​p​residente del ​cda​ del teatro di convocare la necessaria assemblea straordinaria dei soci entro la fine dell'anno al fine di scongiurare la perdita dei fondi​»​.